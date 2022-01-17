ذي قار: حادث سير مروع يودي بحياة 4 أشخاص وجرح اثنين

2022/01/17 | 10:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

لقي 4 أشخاص مصرعهم، جراء حادث مروري مروّع في محافظة ذي قار.

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وقال مصدر أمني لـ"ناس"، (17 كانون الثاني 2022)، أن "الطريق السريع الرابط بين ذي قار والبصرة شهد انقلاب سيارة نوع يوكن، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة اثنين بينهما السائق الذي تم نقله إلى البصرة".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة نقلت جثث المتوفين إلى الطب العدلي، وجميعهم من مواليد التسعينيات، وهم من سكنة منطقة أبو الخصيب في محافظة البصرة".

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