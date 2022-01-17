مدن الحدود شرق العراق تترقب تدفق

2022/01/17 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد مسؤول حكومي، الاثنين، ترقب تدفق سيول جارفة في الساعات القادمة على مناطق شرق العراق.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة مازن الخزاعي في حديث لـ( بغداد اليوم)،انه "بخلاف كل التوقعات للانواء الجوية هطلت امطار غزيرة على الشريط الحدودي بين العراق وايران ضمن مناطق شرق ديالى في اشارة الى ناحيتي مندلي وقزانية في الساعات الماضية".

واضاف الخزاعي، ان "هناك حالة ترقب ورصد لتدفق سيول جارفة في الساعات القادمة صوب الوديان الحدودية"، مؤكدا بان "السيول هي مسار انقاذ لاكثر من 70 الف نسمة خاصة مع تنامي ظاهرة انخفاض مناسيب الابار الارتوازية في مناطق الحدودية بسبب شح المياه الجوفية في اشارة لحجم الاضرار الناجمة عن ازمة الجفاف المتفاقمة منذ 10 اشهر متتالية ".

واشار الى ان" السيول ستعيد دورة الحياة للمياه الجوفية التي تشكل 70% من المسار المغذي للقرى والمناطق الحدودية".

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