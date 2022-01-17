طقس العراق.. ثلوج وامطار حتى مساء اليوم

2022/01/17 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف المنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاثنين، عن استمرار فرص هطول الامطار والثلوج في اغلب محافظات البلاد حتى مساء اليوم.

وقال عطية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الامطار الديمية تستمر في العاصمة بغداد وبابل وكربلاء ، لغاية ظهر اليوم وتتوقف تدريجيا بعد الظهر، اما ديالى فتتوقف خلال المساء يستمر هطول الامطار الثلجية احيانا في الموصل مع استمرار فرص هطول الثلوج شمال سنجار لغاية ظهر او مساء اليوم"، لافتا الى ان "رش خفيف من الامطار يبدأ في النجف خلال الوقت القادم وينتهي ظهرا مع فرص لهطول ثلجي سريع في باديتها، بالاضافة الى هطول خفيف من الامطار يبدأ خلال ساعات مابعد الظهر او المساء في ميسان والبصرة وذي قار وبادية السماوة وينتهي ليلا يسبقها قطرات متفرقة".

واضاف ان "هطول خفيف مستمر في اجزاء من واسط ينتهي خلال المساء، بالاضافة الى فرص الديوانية والسماوة ضعيفة من الامطار"، مبينا ان "فرص الامطار انتهاء في الانبار واغلب مناطق نينوى".

واشار الى "استمرار هطول الامطار في السليمانية وديالى واربيل وشمال صلاح الدين لغاية مساء اليوم"، موضحا ان "الثلوج متوقع استمرارها في المناطق المنخفضه في السليمانية لغاية فجر الثلاثاء، وربما تشمل اليوم مناطق منخفضة من اربيل وشمال كركوك وشمال ديالى ممزوجة بامطار خفيفة متجمدة، بالاضافة الى هطول ثلجي ممزوجا بالامطار متوقع في اغلب مرتفعات دهوك".

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