القبض على 6 متهمين بقضايا مختلفة في بغداد

2022/01/17 | 10:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ القت قوة من الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القبض على ستة متهمين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.وقالت قيادة الشرطة الاتحادية، في بيان، إنه “تمكنت قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية بالاشتراك مع مفرزة من مركز شرطة الكاظمية من القاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤٥٩ تحرير صك بدون رصيد […]

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