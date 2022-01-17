2022/01/17 | 10:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت خدمة الأرصاد الجوية الأسترالية في تحذير إنه تم اكتشاف ثوران بركان جديد تحت الماء بالقرب من تونغا، صباح الاثنين بالتوقيت المحلي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثوران بركان تونغا تحت الماء يرسل تأثيرات موجعة في جميع أنحاء العالم.. شاهد ما حدث) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثوران بركان تونغا تحت الماء يرسل تأثيرات موجعة في جميع أنحاء العالم.. شاهد ما حدث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).