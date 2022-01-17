2022/01/17 | 10:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، عن عزمها تصدير العسل العراقي إلى الأسواق العالمية، بعد تحقيق وفرة كبيرة في الإنتاج مقارنة بالأعوام الماضية.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة أعدت خطة من أجل تصدير العسل إلى الأسواق العالمية، لاسيما أن الإنتاج المحلي السنوي للعسل ازداد لهذا العام مقارنة بالعام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحقق وفرة بإنتاج العسل ويعتزم تصديره للخارج) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحقق وفرة بإنتاج العسل ويعتزم تصديره للخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).