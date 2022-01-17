إيران أعادت الباحثة الفرنسية عادلخاه الى السجن لمخالفتها الإقامة الجبرية

2022/01/17 | 10:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت طهران الباحثة الإيرانية-الفرنسية فريبا عادلخاه الى السجن بسبب “مخالفتها” شروط الإقامة الجبرية، وفق ما أفاد مسؤول قضائي في الجمهورية الإسلامية الأحد.وقال كاظم غريب آبادي، نائب رئيس السلطة القضائية، إن “السيدة عادلخاه خالفت بشكل متعمد القيود المحددة خلال إقامتها … Readmore

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