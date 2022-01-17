ترامب ينتقد “سياسيي واشنطن” أمام تجمّع لمناصريه في ولاية أريزونا

2022/01/17 | 10:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم هيو غريفيث كرر دونالد ترامب خلال تجمع لأنصاره السبت في ولاية أريزونا، المزاعم بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة، منتقدا “سياسيي واشنطن” الذين يريدون “التحكم” بحياة الأميركيين.وقال ترامب “سئمنا سيطرة سياسيي واشنطن على حياتنا.سئمنا الواجبات” … Readmore

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