العراق: حادث سير يسفر عن مصرع واصابة نحو 6 اشخاص

2022/01/17 | 10:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي أربعة أشخاص مصرعهم، اليوم الاثنين، وجرح اثنين اخرين، اثر حادث سير في ذي قار.

وقال مراسل NRT عربية، ان "الطريق السريع الرابط بين ذي قار والبصرة شهد انقلاب سيارة نوع (يوكن)، مما اسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة اثنين بينهما السائق".

واضاف المراسل، ان "جميع ركاب السيارة كانوا من تولد التسعينيات، وهم من سكنة منطقة أبو الخصيب في محافظة البصرة".

N.A

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