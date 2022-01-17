الأمطار والثلوج مستمرة.. خارطة طقس العراق للساعات المقبلة

2022/01/17 | 10:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير حالة الطقس، اليوم الاثنين، الى استمرار تساقط الامطار في عموم البلاد، وتساقط الثلوج مستمر في المناطق الشمالية لغاية فجر الثلاثاء.

وذكر المتبئ الجوي صادق عطية في تدوينة له تابعها NRT عربية، ان "الامطار الديمية تستمر في العاصمة بغداد وبابل وكربلاء ، لغاية ظهر اليوم وتتوقف تدريجيا بعد الظهر، اما ديالى فتتوقف خلال المساء ويستمر هطول الامطار الثلجية احيانا في الموصل، مع استمرار فرص هطول الثلوج شمال سنجار لغاية ظهر او مساء اليوم".

واضاف عطية، ان "هناك رش خفيف من الامطار يبدأ في النجف خلال الوقت القادم وينتهي ظهرا مع فرص لهطول ثلجي سريع في باديتها، وهطول خفيف من الامطار يبدأ خلال ساعات مابعد الظهر او المساء في ميسان والبصرة وذي قار وبادية السماوة وينتهي ليلا، يسبقها قطرات متفرقة".

واوضح، ان "هناك هطول خفيف مستمر في اجزاء من واسط ينتهي خلال المساء، فرص الديوانية والسماوة ضعيفة من الامطار، وانتهاء فرص الامطار في الانبار واغلب مناطق نينوى"، لافتا الى ان "هطول الامطار في السليمانية وديالى واربيل وشمال صلاح الدين يستمر لغاية مساء اليوم".

اما بخصوص تساقط الثلوج، توقع عطية "استمرارها في المناطق المنخفضه في السليمانية لغاية فجر الثلاثاء، وربما تشمل اليوم مناطق منخفضه من اربيل وشمال كركوك وشمال ديالى ممزوجة بامطار خفيفة متجمدة"، مشيرا الى "هطول ثلجي ممزوجا بالامطار متوقع في اغلب مرتفعات دهوك".

N.A

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