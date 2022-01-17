الدولار يحافظ على استقراره لليوم الثاني على التوالي بالأسواق المحلية

2022/01/17 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حافظت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، على استقرارها بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار صرف الدولار حافظت على استقرارها لليوم الثاني على التوالي، في بغداد والمحافظات الأخرى، حيث كانت الأسعار كالتالي:

بغداد

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500

الشمال

البيع 148750 دينار

الشراء 147.750 دينار

الجنوب

البيع 148750 دينار

الشراء 147.750 دينار

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