بدء التقديم الى التعليم الموازي للطلبة الناجحين في الدور التكميلي

2022/01/17 | 10:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، بدء التقديم على التعليم الموازي للطلبة الناجحين في الدور التكميلي وفئات أخرى.وذكر بيان للوزارة تلقى ان “التقديم الى قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي)، بدأ للطلبة الناجحين في الدور الثاني التكميلي وفئات أخرى”.واوضح، ان “التقديم الإلكتروني عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة …

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