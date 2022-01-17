2022/01/17 | 10:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الثقافة، اليوم الأحد، صدور حكم بالسجن 6 سنوات بحق مفتش آثار وتراث صلاح الدين السابق.وقالت الوزارة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه إن “وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم أصدر أمراً وزارياً سنة 2020 بتشكيل لجنةٍ تحقيقيةٍ على خلفية شكاوى عديدة ضد مفتش آثار وتراث صلاح الدين عمر عبد الرزاق …

ظهرت المقالة الحكم بحبس مفتش آثار وتراث صلاح الدين السابق 6 سنوات أولاً على النور نيوز.

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