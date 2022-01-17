طبيب أمريكي عن مرضى كورونا غير الملقحين: تعاطفنا تلقى ضربة قوية

2022/01/17 | 10:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمتلئ وحدات العناية المركزة في جميع أنحاء أمريكا بمرضى "كوفيد-19"، وتكافح المستشفيات لمواكبة ذلك بسبب نقص الموظفين.

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