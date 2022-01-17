معتصمو شركة نفط ذي قار ينقلون احتجاجاتهم إلى مبنى المحافظة

2022/01/17 | 10:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار ..نقل المئات من معتصمي شركة نفط ذي قار من خريجي المعاهد والكليات، اليوم الاثنين، احتجاجاتهم من أمام الشركة إلى مبنى ديوان المحافظة لتجديد المطالبة بالتعيين.وقال مراسل /المعلومة/، أن، خريجي الكليات والمعاهد والبالغ عددهم نحو 1500 خريج نقلوا أعتصاماتهم من أمام مبنى شركة نفط ذي قار إلى مبنى المحافظة وسط الناصرية، للمطالبة […]

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