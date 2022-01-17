“العدالة الدولية: 2000 داعشي متورطون بإبادة الإيزيديين يقبعون في السجون

2022/01/17 | 11:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف رئيس لجنة العدالة الدولية، جميل محسن، الاثنين، عن وجود قرابة 2000 إرهابي “داعشي” في السجون العراقية متورطين بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الإيزيديين والمكونات الأخرى، مشيرا الى وجود مساعٍ لمحاكمة هؤلاء دولياً بتهمة “الإبادة” التي يخلو منها القانون العراقي.وقال محسن في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “هؤلاء المجرمين لم يسلموا إلى المحاكم […]

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