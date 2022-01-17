وثيقة: نائب يقترح حلولاً بشأن الدور الثالث لطلبة السادس الاعدادي

2022/01/17 | 11:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقترح النائب عن تيار الحكمة علي الفارس، حلولاً على وزارة التربية بشأن الدور الثالث الخاص بطلبة السادس الاعدادي.وبحسب كتاب موجه إلى وزير التربية وحصلت وكالة ايرث نيوز، على نسخة منه فإن الفارس، اقترح المضي بإقرار الدور الثالث وفسح المجال أمام للشباب وإعطائهم فرصة جديدة.ووفقا للكتاب فإن المقترح الثاني، كان “اعتماد نظام […]

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