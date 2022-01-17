قيادي بالقانون: العامري والصدر ناقشا احياء اتفاق 2018

2022/01/17 | 11:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي , الاثنين , عن جانب من المباحثات التي جرت بين زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري الذي مثل الاطار التنسيقي في اللقاء الأخير بالنجف الاشرف، مبينا أن الاجتماع ناقش احياء الاتفاق السابق بين الجانبين في 2018.وقال البياتي […]

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