تقرير: العراق يقع في الخطوط الامامية لازمة المناخ العالمية

2022/01/17 | 11:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لشبكة ( بي بي أس) الامريكية ، الاثنين، ان العراق يقع في الخطوط الامامية لازمة المناخ العالمية حيث ترتفع درجات الحرارة فيه أسرع بمرتين من المتوسط العالمي، كما أنه مُنتِج رئيسي للنفط وثاني أكبر مسبب لحرق الغاز في العالم .وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ ان ” قمة المناخ في […]

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