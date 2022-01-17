مصدر يكشف عن اجندة زيارة العامري الى أربيل

2022/01/17 | 11:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مصدر سياسي، الاثنين، عن زيارة سيقوم بها اليوم رئيس تحالف الفتح هادي العامري إلى أربيل، فيما افصح عن ابرز ملفات الحوار.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “العامري سيصل بعد ظهر اليوم إلى مدينة أربيل في زيارة يلتقي خلالها برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني”.وأضاف أن “الطرفين سيبحثان عدة ملفات من بينها […]

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