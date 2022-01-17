محليا.. الدولار يسجل ارتفاعا طفيفا في تعاملات اليوم

2022/01/17 | 11:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، ارتفاعا طفيفا في تعاملات البورصة هذا الصباح.وقال مراسل وكالة ايرث نيوز، إن أسعار بيع الدولار سجلت 148.500 ديناراً لكل 100 دولار.وأضاف، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.500 دينار لكل 100 دولار.يشار الى ان اسعار صرف الدولار شهدت استقرار نسبيا في الاسواق المحلية خلال الايام […]

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الدولار يسجل ارتفاعا طفيفا في تعاملات اليوم أولاً على ايرث نيوز.

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