2022/01/17 | 11:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت خلية الاعلام الأمني، الاثنين، عن القاء القبض على المتهم بقتل منتسب في اللواء الرئاسي في بغداد خلال اقل من ٢٤ساعة.وقالت الخلية في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “بعملية امنية استباقية استندت لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وباشراف مباشر من قبل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبالتعاون مع القطعات […]

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