2022/01/17 | 11:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… يصل كبير المفاوضين الإيرانيين في المفاوضات مع مجموعة 4 + 1 علي باقري كني اليوم الاثنين إلى العاصمة النمساوية فيينا لمواصلة المشاورات.وعقد كبير المفاوضين في إيران خلال إقامته التي استغرقت يومين في طهران اجتماعات تنسيقية مع جميع المسؤولين المعنيين بالمفاوضات.وتستأنف الاجتماعات الرسمية اليوم الاثنين في فيينا، ووفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كبير المفاوضين الإيرانيين يصل إلى فيينا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كبير المفاوضين الإيرانيين يصل إلى فيينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).