الأنواء الجوية: ثلوج في المنطقة الوسطى

2022/01/17 | 11:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الإثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقط ثلوج في المنطقة الوسطى بدءاً من الأربعاء.

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