فرق الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع في في الجامعة المستنصرية

2022/01/17 | 11:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثنين، عن اخماد حادث حريق اندلع في كلية الهندسة بالجامعة المستنصرية.وقالت المديرية في بيان، انه “سيطرت فرقها صباح هذا اليوم على حادث حريق اندلع داخل المنظومة الكهربائية الرئيسية لكلية الهندسة التابعة الى الجامعة المستنصرية في منطقة باب المعظم وسط بغداد”.وأضافت ان “فرقها قطعت التيار الكهربائي أولأ ثم […]

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