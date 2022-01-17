خبير قانون يتوقع قرار المحكمة الاتحادية: جلسة انتخاب رئاسة البرلمان ستعاد

2022/01/17 | 11:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع الخبير القانوني جمال الاسدي، اليوم الاثنين، ان يكون قرار المحكمة الاتحادية مطالباً بإعادة انتخاب هيئة الرئاسة لمجلس النواب.وقال الاسدي، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “قرار المحكمة الاتحادية وبنسبة كبيرة سيكون نحو إعادة انتخابات رئاسة مجلس النواب”.وأضاف أن “جلسة البرلمان ستعاد من لحظة خروج رئيس السن محمود المشهداني، مما يعني […]

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