الزراعة تعتزم تصدير العسل العراقي الى الخارج

2022/01/17 | 11:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العسل العراقي يعد من أجود أنواع العسل في العالم.

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