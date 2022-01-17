دولة القانون: متجهون الى لملمة الأوضاع وتوحيد الكلمة مع التيار الصدري

2022/01/17 | 11:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد ائتلاف دولة القانون، الاثنين، ان الاطار التنسيقي والتيار الصدري متجهان الى لملمة الأوضاع وتوحيد الكلمة، فيما اشار الى ضرورة حصول الجميع على استحقاقه الانتخابي.وقال النائب عن الائتلاف جواد البولاني في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الاختلاف موجود بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري ولكن القضايا الستراتيجية تشير إلى لملمة الأوضاع وتوحيد الكلمة، وهو […]

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