حملة تفتيش واسعة في صلاح الدين - عاجل

2022/01/17 | 11:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين ، اليوم الاثنين، عن تنفيذ حملة تفتيش واسعة في اطار فرض سلطة القانون وهيبة الدولة.

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الحملة اسفرت عن إلقاء القبض على (١٢) متهما بمواد قانونية مختلفة"، مضيفة ان "مديرية شؤون افواج الطوارئ قامت بتنفيذ واجب تضمن نصب (٦) كمائن ضمن قاطع المسؤولية لتأمين حماية ابراج نقل الطاقة الكهربائية".

واشارت المديرية الى "قيام مرور المحافظة بحجز ١٠ عجلات ودراجة نارية وفرض غرامات على ٧٦ عجلة لمخالفتها الاوامر والتعليمات المرورية".

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