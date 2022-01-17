أسوأ أسبوع لبايدن في البيت الأبيض

2022/01/17 | 11:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مني الرئيس جوزف بايدن في الأسبوع الماضي بسلسلة من النكسات السياسية المحرجة أبرزت بشكل نافر محدودية نفوذه، ليس فقط كرئيس للولايات المتحدة، بل أيضا كقائد للحزب الديموقراطي.تزامنت هذه النكسات مع انتهاء سنته الأولى في البيت الأبيض ومع وصول المفاوضات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين وروسيا حول أوكرانيا إلى طريق مسدود، وجاءت قبل عشرة أشهر من الانتخابات النصفية.

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