2022/01/17 | 11:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس هيئة استثمار النجف ضرغام كيكو، الاثنين، عن تقديم أربع شركات عروضا لبناء محطة للطاقة الشمسية، فيما أشار الى أنها اصطدمت بشروط صعبة عدة وضعتها وزارة الكهرباء.وقال كيكو في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “أربع شركات قدمت عروضها لبناء محطة للطاقة الشمسية، بيد أنها اصطدمت بشروط صعبة عدة وضعتها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف: شروط الكهرباء اعاقت عرضا من 4 شركات عالمية لبناء محطة طاقة شمسية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف: شروط الكهرباء اعاقت عرضا من 4 شركات عالمية لبناء محطة طاقة شمسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).