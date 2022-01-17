ماهي فرص الجزائر للتأهل لثمن نهائي كأس إفريقيا؟

2022/01/17 | 11:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لم يكن أشد المتشائمين من عشاق منتخب الجزائر، يتوقع بداية أسوأ من بداية “الخضر” في مسابقة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا بالكاميرون.ويتذيل منتخب الجزائر، حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة القارية، ترتيب المجموعة الخامسة بنقطة واحدة، بعد تعادله في الجولة الأولى مع سيراليون (الثالثة بنقطتين)، وسقوطه المفاجئ في الجولة الثانية أمام غينيا […]

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