2022/01/17 | 11:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zjWykzaFqRY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس دائرة العلاقات الخارجية في إقليم كوردستان يستقبل وزير الخارجية الليتواني في أربيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس دائرة العلاقات الخارجية في إقليم كوردستان يستقبل وزير الخارجية الليتواني في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).