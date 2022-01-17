نواب النجف يعترضون على آلية تكليف المحافظ الجديد

2022/01/17 | 11:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… ابدى نواب محافظة النجف الاشرف، الاثنين، اعتراضهم على الالية التي تم فيها تكليف المحافظ الجديد ماجد الوائلي، فيما هددوا باقالته قانونيا اذا فشل في أداء مهامه.وقال النائب عن المحافظة حميد الشبلاوي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الآلية التي تم تكليف المحافظ من خلالها كان يجب أن تأخذ بعين الاعتبار آراء نواب المحافظة، […]

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