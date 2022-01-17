2022/01/17 | 11:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت أمانة بغداد، الإثنين، عزمها إقامة عرض سينمائي وفلكلوري عراقي في المتنبي مساء غد الثلاثاء.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وجاء في بيان للأمانة تلقى "ناس" نسخة منه، (17 كانون الثاني 2022)، "تدعو أمانة بغداد المواطنين ووسائل الإعلام للحضور والاستمتاع بالعرض السينمائي الوثائقي عن الحياة والثقافة في بغداد والعراق الى جانب عروض فلكلورية أخرى ستقام مساء الثلاثاء في زقاق المتنبي".

وأضاف البيان، "أمين بغداد علاء معن وجه دعوة لفريق هواة السينما في العراق لتقديم عرض سينمائي مسائي يتضمن افلاماً سينمائية عراقية تراثية في زقاق المتنبي في عودة لإحياء ليالي بغداد الثقافية تقام مساء يوم الثلاثاء القادم المصادف 2022/1/18 الى جانب معرض لمقتنيات المتحف الجوال تضم مجموعة من اللوحات والصور والنماذج الفنية التراثية الاصيلة".

وتابع، أن "هناك عروضاً للفلكلور البغدادي لإحياء التراث وحلم بغداد الاصيل بشوارعها وازقتها وهي تحتضن تقاليد اجتماعية نبيلة اندثرت بفعل الظروف العصيبة التي مر بها البلد منذ ثمانينات القرن الماضي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمسية سينمائية فلكلورية في شارع المتنبي.. أمانة بغداد تعلن التفاصيل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمسية سينمائية فلكلورية في شارع المتنبي.. أمانة بغداد تعلن التفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).