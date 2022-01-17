الجبوري: الاتفاقية الصينية هي الأفضل ولا يوجد منافس لها

2022/01/17 | 11:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصف الرئيس السابق للجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري، الاثنين، الاتفاقية الصينية مع العراق بالافضل من جميع النواحي، مبينا ان الحكومة غير جادة في تنفيذ بنودها.وقال الجبوري في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “القيادات المالية هم اشخاص تابعين للأحزاب السياسية وليس لديهم انتماء وطني وان قانون الإدارة المالية ينص على موازنة لثلاث […]

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