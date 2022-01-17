ثلاث ملفات على طاولة اجتماع قآاني بقادة الإطار التنسيقي

2022/01/17 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين، ان قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني يعقد اجتماع حالياً في بغداد مع قادة الإطار التنسيقي.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني يعقد اجتماع حالياً في بغداد مع قادة الإطار التنسيقي".

وأضاف ان "الاجتماع يأتي بهدف توحيد مواقف البيت الشيعي وبحث تشكيل تحالف يضم كل الاطراف السياسية الشيعية وكذلك ملف تشكيل الحكومة الجديدة".

وأوضح المصدر انه "من المؤمل ان يعقد قاآني اجتماع مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال الساعات المقبلة".

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