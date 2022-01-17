القبض على 12 متهماً بمواد قانونية مختلفة في بغداد

2022/01/17 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت اعلام قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن اعتقال 12 متهما وفق مواد قانونية مختلفة وضبط مواد متفجرة في مختلف قواطع المسؤولية.

وقال بيان للقيادة تلقته (بغداد اليوم)، ان "القوات الأمنية في فرقة المشاة الحادية عشرة نفذت عدد من واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع مسؤوليتها في جانب الرصافة، نتج عنها اعتقال (12) مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بترويج وتعاطي المواد المخدرة، ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكرستال المخدرة وادوات تعاطيها وميزان الكتروني وأسلحة غير مرخصة".

وأضاف، ان "قوة من فرقة المشاة السابعة عشر ووفق معلومات استخبارية تفيد بوجود مواد متفجرة عند حافة أحد البزول ضمن مناطق جنوب بغداد، تمكنت على الفور توجهت قوة من اللواء (23) حيث تمكنت من ضبط ثلاثة الغام مضادة للدبابات وتمكن الجهد الهندسي من رفعها بدون حادث".

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