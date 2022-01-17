تقرير: ثروة اغنى 10 رجال في العالم زادت بنحو 700 مليار دولار خلال جائحة كورونا

2022/01/17 | 11:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد تقرير لمنظمة “أوكسفام”، بأن ثروات أغنى عشرة رجال في العالم، زادت أكثر من الضعف خلال وباء كوفيد-19.ووفق المنظمة الخيرية فقد زاد أغنى عشرة رجال في العالم، بمن فيهم جيف بيزوس وإيلون ماسك وبيل غيتس، ثرواتهم بحدود 700 مليار دولار ليصل لإجمالي ثرواتهم إلى 1.5 تريليون دولار.وزادت ثروة إيلون ماسك بحدود […]

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