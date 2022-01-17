الاطار يمنح العامري صلاحيات كاملة للتفاوض مع البارزاني

2022/01/17 | 11:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف النائب عن الاطار التنسيقي عارف الحمامي، الاثنين، عن تخويل رئيس تحالف الفتح هادي العامري بكامل الصلاحيات من قبل قوى الاطار في مباحثاته مع الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني في أربيل اليوم، مشيرا الى ان الحوار سيتركز حول التواصل والتوافق وعدم عزل أي جهة بالمشاركة في الحكومة المقبلة.وقال الحمامي […]

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