وزير الشباب البحريني لـ CNN: هكذا سيكون شكل التعليم ما بعد كورونا

2022/01/17 | 12:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال زيارة إلى إكسبو 2020 دبي، أوضح أيمن المؤيد، وزير شؤون الشباب والرياضة البحريني، كيف تغيّر معنى التعليم بسبب جائحة "كوفيد-19".

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