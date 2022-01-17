2022/01/17 | 12:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كييف الأحد أن لديها "أدلة" على تورط موسكو في هجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف مواقع حكومية أوكرانية عدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تعلن بداية الأسبوعالخطوات التالية في الأزمة مع روسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تعلن بداية الأسبوعالخطوات التالية في الأزمة مع روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).