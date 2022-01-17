الكشف عن “ضياع” ٦٥٠ مليار من موازنة تنمية الأقاليم وصندوق الاعمار

2022/01/17 | 12:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..بين الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي، الاثنين ، ان تخويل المحافظين ورئيس صندوق اعمار المناطق المحررة التعاقد المباشر ساهم في ضياع 15 % من موازنة تنمية الأقاليم لسنة 2021 وتخصيصات صندوق اعمار المناطق المحررة والتي تقدر بـ650 مليار دينار.وقال العلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تخصيصات تنمية الأقاليم بلغت أربعة ترليونات […]

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