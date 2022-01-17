واتساب يعمل دون إنترنت

2022/01/17 | 12:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ تكنلوجيابعد طول انتظار، أتاح تطبيق واتساب، بشكل رسمي واحدة من أبرز المزايا التي ينتظرها الملايين، وتسمح للمستخدم بربط حسابه بجهاز ثان مثل الكمبيوتر، وإرسال واستقبال الرسائل دون الحاجة إلى اتصال الهاتف الذكي الأساسي بالإنترنت.ووفقاً لصفحة الدعم الخاصة بتطبيق واتساب، أصبح بإمكان الملايين عبر العالم، في الوقت الحالي استخدام ما يصل إلى أربعة أجهزة …

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