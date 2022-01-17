2022/01/17 | 12:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبو ظبي: انفجار في ٣ صهاريج لنقل المحروقات البترولية في منطقة المصفح يتبع..

ظهرت المقالة أبو ظبي: انفجار في ٣ صهاريج لنقل المحروقات البترولية في منطقة المصفح أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو ظبي: انفجار في ٣ صهاريج لنقل المحروقات البترولية في منطقة المصفح) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبو ظبي: انفجار في ٣ صهاريج لنقل المحروقات البترولية في منطقة المصفح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).