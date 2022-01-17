مصير مجهول لثلاثة عمال.. مسلحون يقتحمون حقل دواجن ويحرقون الدجاج في ديالى!

2022/01/17 | 12:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أقدم مسلحون مجهولون، الإثنين، على اقتحام حقل للدواجن وقاموا بحرق الدجاج وهدم جدران الحقل، فيما يواجه 3 عمال في الحقل مصيراً مجهولاً.

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وفي التفاصيل أفاد مصدر أمني لـ"ناس"، (17 كانون الثاني 2022)،بأن "مسلحين مجهولين داهموا حقلاً للدواجن في ناحية العبارة التابعة لقضاء بعقوبة في ديالى، وقاموا بحرق الدجاج مع تخريب جدران الحقل".

وأضاف، أن "صاحب الحقل قام بالتوجه إلى حقله وفي تمام الساعة 11 وصل إليه ليرى أن الحقل قد تم هدم جدرانه، وحرق الدجاج مع غياب 3 أشخاص يعملون بصفة عامل في الحقل دون معرفة مصيرهم بعد دخول المسلحين للحقل".

وتابع، أن "العمليات جارية للبحث عن العمال، والبحث عن الجناة، وحيثيات الحادثة".

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