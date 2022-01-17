ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد -19 عالميا بنسبة 25%

2022/01/17 | 12:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارتفعت حالات الإصابة بكوفيد -19 في جميع أنحاء العالم في أسبوع واحد بنسبة 25%، حيث ارتفعت كل من الهند والبرازيل، الدولتان اللتان سجلت فيهما أعلى نسبة إصابة بعد الولايات المتحدة، حوالي 2.5 مرة في أسبوع واحد، بعد تراجع الأرقام نسبيا في الشهور القليلة الماضية.ويبدو أن الأرقام المتعلقة بعدد الإصابات بالمتحور “أوميكرون” من فيروس […]

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