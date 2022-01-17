العامري يصل اربيل

2022/01/17 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وصل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاثنين، الى محافظة اربيل .

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان رئيس تحالف الفتح هادي العامري وصل ظهر اليوم الى محافظة اربيل .

واضاف ان العامري سيلتقي بعدد من مسؤولين الاقليم لبحث المستجدات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة.

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