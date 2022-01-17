المثنى تفتح تحقيقا بمحاولة استهداف قيادي في الحشد الشعبي

2022/01/17 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت قيادة شرطة محافظة المثنى، اليوم الاثنين، عن فتح تحقيق بشان محاولة اشخاص استهداف القيادي في الحشد الشعبي حميد الياسري.

وقال المنسق الاعلامي لقيادة شرطة المثنى محمد الخفاجي لـ(بغداد اليوم)، ان "قيادة الشرطة فتحت تحقيقا بخصوص موضوع استهداف السيد حميد الياسري القيادي في الحشد الشعبي".

واضاف انه " بعد ان ابلغنا بوجود اشخاص اقتربوا من منزل الياسري في قضاء الرميثة تبادلوا النار مع حمايته، على الفور وصلت قوة من الشرطة وفتحت تحقيقا ".

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