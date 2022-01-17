بالصور:مسلحون مجهولون يعتدون على منزل احد قيادات حشد العتبات المقدسة

2022/01/17 | 12:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني بأن مسلحين مجهولين

يستقلون عجلات اشتبكوا بساعة مبكرة من

فجر اليوم الاثنين مع حماية أمر لواء

انصار المرجعية حميد الياسري عند بوابة

منزله في الرميثة شمالي المثنى

وأضاف المصدر ان المسلحين

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